Sostenibilità Fausti Cellini Caffè | Qualità prima di tutto è realtà quotidiana aziendale

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 11 luglio 2024) Milano, 10 lug. (Adnkronos) – ?Ladi, oltre ad essere un mantra è unache viviamo ogni giorno. Ci sono persone di grande livello a lavorare sulcon un approccio tecnologico e di processo veramente sartoriale per offrire unche sorprende quando lo si beve lavolta, perché è rotondo, piacevole, stimolante e non delude quando lo si ricompra, perché è costante nel tempo, grazie al grande lavoro dietro al prodotto e al processo?. Lo ha detto il direttore marketing di, Gianluca, in occasione della presentazione della birra Biova, frutto della trasformazione delrecuperato dalle capsule danneggiate durante il processo produttivo, che rinasce in una birra artigianale di alta: oltre 10mila capsule altrimenti inutilizzabili, trasformate in 2.