Rosso Vanvitelliano | l’iniziativa di valorizzazione dei giardini della Flora

(Di giovedì 11 luglio 2024) Caserta. Un percorso interattivo e multidisciplinare per valorizzare lae sottolineare il legame tra Arte e Natura: si chiama “– Il Lungo Reggia Liberato”, la rassegna promossa e curata da ALIMente nell’ambito del programma dipartecipataReggia di Caserta.che prenderà ufficialmente il via domenica 14 luglio con CompagniaCittà & Fabbrica Wojtyla vedrà una serie di laboratori, incontri, workshop e giochi animare le giornate di apertura straordinaria dei, alle quali sarà possibile accedere gratuitamente dalle 8.30 alle 12.30, e che inizieranno, non a caso, nella data simbolicaPresaBastiglia per trasformare il parco in un luogo di incontro e confronto a partire dai temi di Liberté, Égalité, Fraternité.