Roma Pratone di via Teulada – De Gregorio e Carpano | E’ l’ennesima occasione persa per salvarlo il Consiglio vota contro la mozione

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di giovedì 11 luglio 2024) “La bocciatura da parte dell’Assemblea Capitolina dellacon cui chiedevamo di inserire nel protocollo per l’ampliamento della cittadella giudiziaria di Piazzale Clodio la tutela deldi via, è statada parte delle forze di maggioranza per fermare la cementificazione del Parco di Monte Mario. Le stesse forze politiche che ieri erano in sit-in con i cittadini, e che quando c’è dare in aula si astengono. Come Azione, ora monitoreremo l’attività del Sindaco Gualtieri e vedremo se riuscirà a far seguire alle belle dichiarazioni i fatti, o cambierà idea come è successo oggi in Aula Giulio Cesare. È un peccato constatare che questo sostegno poi nei fatti non c’è“. Lo hanno dichiarato in una nota la Capogruppo, Flavia Dee il Consigliere di Azione, Francesco