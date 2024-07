Prime spine per Dossena Spal l’obiettivo è sfoltire

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 11 luglio 2024) Tra i 39 giocatori attualmente a disposizione di mister, almeno una dozzina sono di troppo. Anzi, molti di più considerando che allenatore e direttore dell’area tecnica aspirano in maniera legittima ad effettuare – prima o poi – pure qualche operazione in entrata in linea con il nuovo progetto tecnico. Una prima scrematura – vedremo quanto significativa – verrà effettuata alla fine della prima settimana di lavoro, quindi alla vigilia della partenza per il ritiro di Mezzana, dove l’allenatore non ha alcuna intenzione di continuare a gestire un esercito di 39 atleti con i quali è impossibile lavorare. Una delle poche certezze che contraddistinguono questa prima fase di preparazione è che in casain questo momento non ci sono incedibili.