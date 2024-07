Lo stato dell’industria pisana | Se un’azienda funziona vive un intero sistema sociale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 11 luglio 2024) Oggi si terrà all’auditorium Agnelli l’assemblea annuale dell’Unione Industriali, l’evento che raduna a Pisa alcune delle personalità più importanti del Paese per trattare (fra gli altri) il tema della sicurezza sul lavoro. Padrone di casa il presidente dell’Unione Industriali, Andrea Madonna, che terrà un intervento su questo e molti altri temi. Presidente Madonna, può spiegare meglio cos’è questo evento? "L’assemblea annuale dell’Unione Industrialirappresenta un momento chiave non solo per la nostra città. La nostra assemblea è un’opportunità per le istituzioni e per gli stessi imprenditori di fare un’analisi intorno a temi di attualità ed è un impulso per proposte costruttive in favore del territorio e non soltanto. Il ruolo degli imprenditori è prima di tuttoperché essa è garante delle condizioni di lavoro dei propri dipendenti, e se, anche ildi un territorio