Incidente sulla Brisighellese donna al ‘Bufalini’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 11 luglio 2024) Grande spavento ieri mattina a San Cassiano di Brisighella per unache è rimasta coinvolta in unstradale con la propria auto. La signora, una cinquantaquattrenne nata e residente a Marradi, paese dell’Appennino tosco-romagnolo amministrato dalla città metropolitana di Firenze, stava viaggiando a bordo di una Fiat Sedici 4x4strada provinciale 302 ‘’. A un certo punto, per cause al vaglio della Polizia locale dell’Unione della Romagna Faentina intervenuta sul posto per i rilievi, laha perso il controllo della vettura ed è uscita di strada dal lato in cui stava viaggiando. L’auto si è anche ribaltata ma per fortuna nell’stradale non sono rimasti coinvolti altri mezzi. Subito è stato lanciato l’allarme ed è stata allertata la macchina dei soccorsi.