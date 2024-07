Illegittimo lo scudo del governo dato alla Fondazione olimpica

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 11 luglio 2024) Lo avevamo detto in tempi non sospetti: il decreto legge con cui il, a giugno scorso, aveva definito laMilano Cortina 2026 un organismo di diritto privato, era un vero colpo di spugna sulle indagini della procura di Milano sulle presunte irregolarità nella gestione dell’evento delle Olimpiadi e Paralimpiadi. Ieri il concetto è stato “ufficializzato” dagli stessi magistrati, che davanti al Riesame, hanno definito quelloun atto “”, “di una gravità inaudita”. Per i pm, infatti, quella varata dalMeloni è una legge intervenuta mentre è in corso un procedimento penale, che vuole toglieremagistratura la “prerogativa” della interpretazione delle leggi. E a dirlo, una big della procura milanese, come l’aggiunta Tiziana Siciliano.