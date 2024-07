Il basket che piace Knights idea vincente Dà spettacolo e riempe il PalaBorsani

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 11 luglio 2024) In città c’è una squadra che annaspa e fatica a stare a galla, il Legnano Calcio, e poi ce n’è un’altra che invece si distingue per i numeri che, stagione dopo stagione, testimoniano della bontà di un progetto a lunga scadenza che crea movimento e porta pubblico nei palazzetti durante tutta la stagione: i Legnanodi, tra le 36 squadre che hanno affrontato la Serie B nell’ultima stagione, secondo i dati pubblicati dalla Federazione un paio di giorni fa si distingue infatti per la capacità di portare al, casa della squadra, un pubblico numeroso, affezionato e fedele. Nella classifica stilata dalla Federazione, Legnano è quinta in classifica per pubblico medio e riesce a portare una media di 1.272 spettatori a ogni incontro.