Elkann ' 25 anni duri ho avuto paura di non farcela'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) "La Fiat ha attraversato crisi, guerre, calamità naturali. Nel mio caso, questi ultimi 25sono stati; ho e abbiamoanchedi non, di fronte alle tantissime avversità che abbiamo dovuto affrontare. Ma non abbiamo mai smesso di lavorare, di cercare soluzioni, di credere nel nostro futuro e di difendere con tenacia quello che abbiamo costruito". Lo ha detto il presidente di Stellantis, Johndurante la cerimonia per i 125di Fiat. L'11 luglio del 1899 inizia la storia di un marchio unico al mondo, che aveva una risorsa preziosa: l'ingegnosità italiana, quell'inesauribile capacità di fare tanto con poco, per creare automobili che sarebbero poi entrate nell'immaginario collettivo del nostro Paese", ha detto