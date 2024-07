Di Lorenzo | Ho accarezzato l’idea di andar via Ora non vedo l’ora di ricominciare mi sento uno di voi

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 11 luglio 2024) Il capitano del Napoli, Giovanni Di, torna a parlare dopo la frattura con la società. In una lunga lettere indirizzata ai tifosi chiarisce il suo punto di vista e conferma la sua permanenza nel club. Sarà ancora il capitano e giocatore del Napoli. La lettera diffusa dai canali social del calciatore e del club. Cari tifosi del Napoli, nelle ultime settimane il nostro amore è stato un po’ “scumbinato”, come quello che cantava Pino Daniele in una sua bellissima canzone. Succede anche nelle storie più belle e intense di vivere momenti di crisi. Tutti quelli che come noi portano l’azzurro nel cuore sono reduci da 12 mesi difficilissimi. Per me sono stati i più duri della mia carriera. Passare dalla gioia incancellabile dello scudetto alla tristezza di una stagione in cui non ci riusciva niente è stato un trauma difficile da metabolizzare.