Copa America Uruguay-Colombia finisce in rissa | Darwin Nuñez fa a botte coi tifosi colombiani Video

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 11 luglio 2024) Questa nottesi sono affrontate per raggiungere un posto nella finale di. Il match è terminato con una vittoria deini per 1-0, ma il post-partita è stato tutt’altro che tranquillo. Nei pressi delle tribune dello stadio di Charlotte, dove erano presenti i familiari dei calciatori uruguaiani, si è scatenata unacon alcunidella. Nelle ripresesi vedono lanciare oggetti, tra cui bottiglie e lattine, verso i calciatori dell’, arrivati per soccorrere i loro parenti.Núñez PELEANDO con los HINCHASNOS después de la eliminación de laAmérica.pic.twitter.com/iu10mB1wy7 — Sudanalytics (@sudanalytics) July 11, 2024coinvolto nellacon ini Ad essere particolarmente coinvolto nellaè stato il centravanti