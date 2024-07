Bugo commenta la cacciata di Morgan dalla Warner Music Italia | ecco come

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) Prima amici e poi nemici.forse aspettava il momento giusto per prendersi una piccola rivincita su, dopo aver perso la causa per diffamazione in merito al Festival di Sanremo 2020, quando i due in diretta nazionale durante l’esibizione hanno litigato apertamente.ha letto attentamente il comunicato diche aveva appena messo sotto contrattoper il nuovo singolo “Rutti” e un nuovo singolo con Achille Lauro e Chiello: “Italy, alla luce dei contenuti e dei messaggi emersi e riportatistampana in data odierna, dà mandato ai propri legali per interrompere il rapporto contrattuale in corso con l’artistalasciando che la questione sia dibattuta nelle giuste sedi”. La sua reazione? Una sonora risata continua.