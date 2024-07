Atletica Diamond League a Montecarlo con una parata di italiani | spiccano Simonelli Battocletti e Tortu

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 11 luglio 2024) Penultima tappa diprima delle Olimpiadi di Parigi 2024. Il massimo circuito internazionale itinerante dileggera sbarcherà anella serata di venerdì 12 luglio, con tantidesiderosi di esprimersi al meglio verso i Giochi. Purtroppo non ci sarà Gianmarco Tamberi, frenato da un problema fisico che spera di risolvere proprio in vista della rassegna a cinque cerchi. Lorenzodovrà rialzare la testa dopo l’opaca uscita di Parigi: il Campione d’Europa dei 110 ostacoli cercherà di riavvicinarsi al 13.05 corso a Roma, fronteggiano sua maestà Grant Holloway (Campione del Mondo , 12.81 in stagione) e gli altri statunitensi Trey Cunningham e Cordell Tinch oltre al giamaicano Rasheed Broadbell. Da non perdere Nadia, che testerà il polso sui 5000 metri incrociano le etiopi Alemayo, Alemeshete, Amebaw, Mebratu e le keniane Akidor e Nyaga dopo essersi laureata Campionessa d’Europa.