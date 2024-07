All’addio al nubilato Chiara Ferragni è un uccello libero

Leggi tutta la notizia su lookdavip.tgcom24

(Di giovedì 11 luglio 2024) Quella 2024 è la prima estate da separati pere Fedez. I due, dopo lo scandalo pandoro, che li ha portati alla rottura definitiva, alternano momenti di forte presenza su Instagram a giorni di silenzio. Un gioco non facile per loro, che hanno costruito un impero sulla visibilità social, tra progetti lavorativi e vita famigliare. Adesso che non mostrano più i volti dei figli sul web, ecco che la narrazione gira solo intorno a loro stessi, tra i look sexy di lei e il divertimento di lui. Il look della futura sposa Veronica FerraroLo scorso weekend le foto e i video dell’addio aldi Veronica Ferraro hanno fatto il giro del web. L’influencer è volata a Maiorca con gli amici più cari, per celebrare degnamente questo passaggio importante della sua vita: a settembre sposerà il produttore musicale Davide Simonetta.