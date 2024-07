Adesso le cose per Morgan si fanno serie | rischia di finire in carcere ecco per quanto tempo

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di giovedì 11 luglio 2024) Come sappiamo,è coinvolto in un grosso scandalo per via dello staking perpetrato negli anni nei confronti della sua ex fidanzata Angelica Schiatti. Cosa? Il cantante potrebbein. A intervenire sulla questione ci ha pensato Marta Nirta, l’avvocatessa di Angelica. Tramite MowMag, infatti, la donna ha rivelato di esser rimasta delusa da alcuni atteggiamenti della Rai che – in occasione della partecipazione del cantante a Ballando con le Stelle – ha permesso adi fare un monologo sul ghosting, in riferimento – senza fare nomi – proprio alla Schiatti. In quell’occasione, nello studio di Milly Carlucci, aveva dettosegue: “Dobbiamo capire il dolore di quando una persona viene lasciata. Quando veniva a mancare una persona ero il nulla.