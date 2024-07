Strage di Erba la Corte d’Appello ha preso la decisione | ecco il verdetto

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Dopo cinque ore di Camera di Consiglio i giudici hanno scelto il destino di Rosa Bazzi e Olindo Romano colpevoli di aver ucciso quattro persone, tra cui un bambino, l’11 dicembre 2006 Niente processo. Tutto resta così come era e come è. Dopo cinque ore di camera di Consiglio i giudici delladi Brescia hannola lorosull’istanza di revisione dell’ergastolo per Olindo Romano e Rosa Bazzi, che sono stati condannati in via definitiva per aver ucciso l’11 dicembre 2006 Raffaella Castagna, il piccolo bambino e figlio di Raffaella Youssef, sua madre Paola Galli e la vicina Valeria Cherubini che era intervenuta per cercare di aiutare. Un momento in cui Olindo Romano viene portato in aula (Ansa Cityrumors.it) “Inammissibili le nuove prove”, è stata la motivazione che hannoi giudici del tribunale di Brescia, rifiutando in questo modo la revisione del processo a Olindo Romano e Rosa Bazzi, confermando così la sentenza di condanna all’ergastolo per le due persone che, secondo la giustizia, si sono macchiati di un omicidio efferato e ingiustificabile.