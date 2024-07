Stagione teatrale delle terme Questa sera si alza il sipario

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Full immersion in teatro ancheestate a Bagno di Romagna, con un cartellone di 8 spettacoli da luglio ad agosto, che aprirà illa, sempre alle 21,15, col palcoscenico nella suggestiva corte di Palazzo del Capitano, a cominciare da, mercoledì 10 luglio 2024. Laestivaa Bagno, promossa dal Comune, segue il successo della rassegnadell’inverno scorso a Teatro Garibaldi a S.Piero, con la direzione artistica della Compagnia Nata Teatro, che è pronta a replicare vari spettacoli per tutti i gusti. La locandina del "Teatro2024"fa salire in palcoscenico lo spettacolo "Sulla Luna in bicicletta", messo in scena dalla compagniaGuardiani dell’Oca.