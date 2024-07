Sparatoria e rapina al centro commerciale Roma Est ladri in fuga con il bottino

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Mattinata di terrore oggi, mercoledì 10 luglio 2024, alEst. Due uomini armati di pistola hanno fatto irruzione in una gioielleria, scatenando il panico tra clienti e dipendenti. Laè esplosa immediatamente, con ie i vigilanti che hanno iniziato a sparare. I criminali sono fuggiti poco dopo le 10:30, a bordo di una Punto grigia. La dinamica dei fatti IlEst è uno dei più noti della capitale. Questa mattina, duehanno fatto irruzione nella gioielleria, estraendo le armi e minacciando chiunque si trovasse davanti. Alcuni vigilanti, vicini al luogo della, sono intervenuti prontamente, dando il via a un violento conflitto a fuoco all’interno del negozio. Gli agenti della polizia sono stati immediatamente allertati e si sono precipitati sul posto per tentare di bloccare itori.