Shrek 5 | in arrivo il quinto capitolo nel 2026

(Di mercoledì 10 luglio 2024) È in lavorazione unfilm di, con il ritorno delle star Mike Myers, Eddie Murphy e Cameron Diaz, come annunciato dalla DreamWorks Animation tramite i suoi canali social.5 arriverà nei cinema il 1° luglio. Walt Dohrn, che ha lavorato al secondo e al terzo film come sceneggiatore e disegnatore e come responsabile della storia del quarto film, dirigerà5. Gina Shay della franchise Trolls tornerà a produrre insieme al CEO di Illumination Chris Meledandri, con Brad Ableson come co-regista. Murphy ha lasciato intendere che il progetto era attivo in un’intervista con Collider il mese scorso. “Abbiamo iniziato a farequattro o cinque mesi fa“, ha detto. “Ho registrato il primo atto e lo faremo quest’anno. Lo finiremo“.