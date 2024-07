Quest’Argentina di Messi è la migliore di tutti i tempi The Athletic

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 10 luglio 2024) L’Argentina ha conquistato un’altra finale. Dopo aver battuto il Canada in semifinale di Copa America, adessopuò vincere il suo quarto trofeo internazionale consecutivo. «È così bello ed è qualcosa che dovremmo valorizzare», ha detto. «Ho detto che giocare in un’altra finale, giocare in quattro finali consecutive quello che sta facendo questo gruppo di giocatori è qualcosa di cui essere orgogliosi. Dovremmo valorizzarlo e riconoscerlo». Non ci sono più dubbi ora che questo gruppo di giocatori, guidato da, sia lasquadra Argentina di. Thecelebra un’altra finale della Germania L’Argentina è campione del mondo in carica e campione in carica della Copa. Hanno subito solo due sconfitte in 61 partite giocate.