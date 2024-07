Oristanio in compagnia | l’Inter a Venezia ne manda due! ? CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Gaetanodiventerà presto un giocatore del, ma non sarà l’unico di proprietà dela lasciare Milano per la Laguna. ASSE – Tra Inter easse caldo, se non rovente. I due club discutono ormai da settimane di Gaetanoe Tanner Tessmann. Il primo è promesso sposo del club veneto. La chiusura sarà imminente, col giovane centrocampista offensivo pronto a ritagliarsi nuovamente spazio in una squadra appena neopromossa. Lo scorso anno al Cagliari ha raggiunto una grandiosa salvezza alla penultima giornata. Quanto a Tessmann, il ragazzo è volato in Nazionale statunitense in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024. Il centrocampista, chevorrebbe portare a Milano nel 2025, ha anche parlato di mercato in un podcast noto in patria.