Le api i miei gioielli Dai ceselli alle arnie | Vivo in simbiosi con le mie operaie

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Dall’arte orafa all’apicoltura, dalla lavorazione del metallo più prezioso per crearealla produzione dell’ “oro giallo” del Varesotto, il miele. Il passo è stato breve per Fabio Giacomini. Dopo il corso di orafo che aveva frequentato da ragazzo a Gallarate e qualche esperienza nel settore, la decisione di diventare apicoltore, seguendo la strada dei genitori, Anna e Flavio. Eppure da bambino le api gli facevano paura, sebbene fossero una presenza familiare, vista la passione del padre, apicoltore per hobby, passione da cui nel 1986 è nata l’azienda agricola per produzione di miele avviata con la moglie. Nel 1993 nell’attività è entrato Fabio, sempre più affascinato da quel mondo. Nell’azienda in mezzo ai boschi a Cairate le giornate di Fabio e della moglie Chiara, sua collaboratrice, sono scandite dal ritmo di vita delle api.