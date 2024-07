Inter difensore cercarsi | quattro nomi in lista con due differenze!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 10 luglio 2024) L’è alla ricerca di un nuovo centrale difensivo: iscritti sul taccuino di Marotta sono ben. Laper il, però, ha dueprecise.PROFILI – Attualmente l’ha due priorità sul mercato che la vedono impegnata: ricercare un’altra punta e individuare uncentrale. Se per la prima pratica il nome più caldo, ormai da settimane, è quello di Albert Gudmundsson, per la seconda ladei profili attenzionati è molto più lunga. Il Presidente Giuseppe Marotta, insieme al suo preparatissimo staff, è al lavoro per scovare ilche possa fare al caso di Simone Inzaghi, rispettando al contempo i noti paletti finanziari. Proprio seguendo questa linea di pensiero, la– che contaper la difesa – si può dividere in due parti.