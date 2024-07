I club lombardi in Regione L’allarme di Marotta | Mancano strutture e sport gratis

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Laa ha premiato le squadre professionistiche che si sono distinte nei campionati conclusi la scorsa primavera. È stata l’occasione per vedere a Palazzo Pirelli i dirigenti di Inter, Atalanta, Como, Mantova e Alcione, tutte realtà che hanno conquistato chi lo scudetto, chi l’Europa League, chi una promozione nella categoria superiore. L’Inter campione d’Italia era rappresentata dal presidente Beppe, che ha preferito evitare commenti sulla situazione contrattuale di Inzaghi in via did efinzione, ma non si è sottratto a una più ampia digressione sul calcio italiano e le sue problematiche. "Oggi ci sono nove società professionistiche ina, ben cinque in Serie A, un quarto dell’intero campionato. Quattro di queste sono straniere, questo deve far riflettere.