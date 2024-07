Horizon | An American Saga – Capitolo 2 l’uscita in sala è rimandata a data da destinarsi

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di mercoledì 10 luglio 2024): An2,indaLa Warner Bros. ha rimosso: An2 dal calendario delle uscite di agosto, abbandonando dunque ladi uscita prevista dopo che il primo(qui la recensione) si era rivelato una delusione al botteghino. I due film di Kevin Costner, come noto, sono stati girati insieme, con l’intenzione di distribuirli essenzialmente uno di seguito all’altro nelle sale. Il primo, presentato in anteprima a giugno e nelle sale italiane dal 4 luglio, ha guadagnato solo 11 milioni di dollari nel fine settimana di apertura, arrivando ad oggi ad un totale di 24 milioni su un budget di circa 100. Secondo quanto riferito, il piano prevede ancoradel secondonelle sale, ma al momento non c’è ancora unadi uscita ufficiale, poiché la New Line Cinema, l’imprinting della Warner Bros.