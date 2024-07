Empoli lavori in corso Tre reparti da costruire

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024)Un portiere, un difensore e un attaccante. Sono le priorità sul mercato dell’. Partiamo dalla questione porta, dove c’è almeno da rimpiazzare Caprile, in attesa di capire il destino di Perisan che vorrebbe avere più spazio (su di lui è forte la Juve Stabia in B). Al momento ci sono due piste: una porta a Marco Silvestri dell’Udinese, l’altra a Ionut Andrei Radu dell’Inter. Il primo, 33 anni, nell’ultima parte della scorsa stagione ha perso il posto in favore di Okoye e potrebbe essere lasciato libero di andare dal club friulano non appena sarà inserito in rosa un altro estremo difensore. Il 27enne romeno, invece, è reduce da un’esperienza poco positiva al Bournemouth in Inghilterra e vorrebbe rilanciarsi. Passiamo al difensore: il nome in cima alla lista è quello di Mattia Viti che rappresenterebbe un gradito ritorno essendo cresciuto ed esploso in azzurro.