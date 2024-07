Cupra accende la notte milanese sui ponti dei Navigli con opere d’arte luminose

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Milanoi riflettori suigrazie a. Da giugno a ottobre, è installato un sistema avanzato e a basso consumo che sfrutta 20mila microled RGB su Ponte Gola (tra Via Gola e Via Lagrange), sullo storico Ponte di Ferro (Ponte Enrico Molteni all’angolo con Via Casale) e su Ponte Alda Merini (all’altezza di Via Corsico). Questi celebrimilanesi si trasformeranno così incon spettacoli di luce, come quello raffigurante il tricolore italiano. L’evento inaugurale di “ILLUMINA LA” si è tenuto a Ponte Gola, con l’accensione scenografica del ponte alla presenza di Martina Riva, Assessore allo Sport, al Turismo e alle Politiche Giovanili del Comune di Milano, che ha sottolineato l’importanza di questo progetto per migliorare la vivibilità e la sicurezza di aree recentemente soggette a episodi di degrado.