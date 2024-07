Crazy Pizza a Forte dei Marmi la scommessa di Briatore | Un’inaugurazione che mi sta molto a cuore

Leggi tutta la notizia su lanazione

Forte dei Marmi (Lucca), 10 luglio 2024 – Dopo la gustosa (è il caso di dirlo) anticipazione, adesso c'è anche una data certa: Crazy Pizza aprirà venerdì prossimo nell'immobile di viale Morin. Per la catena di pizze gourmet lanciata da Flavio Briatore da un paio di anni era prevista l'espansione in paese ma l'imprenditore non era riuscito a trovare la giusta location: si era vociferato di contatti con il Riviera, poi con l'ex Blei ma tutte situazioni mai andate in porto, tanto che era nell'aria una virata verso Marina di Pietrasanta. Poi la trattativa 'saltata' con Hermes ha permesso di riproporre sul mercato l'elegante edificio dove si trovava il ristorante Bread. Che adesso quindi cambia pelle ed entra a far parte dell'impero Crazy Pizza, dopo le aperture a Marina di Varazze e Saint Tropez.