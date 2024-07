Ancora non mi rendo conto Giorgio Manetti lutto improvviso per l’ex Uomini e Donne

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 10 luglio 2024)incredulo e inprotagonista dinonché ex fidanzato di Gemma Galgani ha dato il triste annuncio a mezzo Instagram, con una foto e un ultimo saluto pieno di affetto. Subito il Gabbiano, come veniva chiamato nel dating show di Maria De Filippi, è stato travolto a sua volta da un’ondata di supporto e vicinanza da parte dei follower. “Caro amico mio voglio ricordarti così, con il tuo immancabile sorriso – ha scrittosotto la foto –non miche non ti vedrò più, ma sarai sempre presente nei pensieri dei tuoi amici. Adesso riposa in pace“. Una notizia triste e a quanto pare inaspettata, quella ricevuta dalcavaliere. Leggi anche: “Addio”.e dolore per Il Volo, la terribile notizia dopo un incidentecolpito da unCome detto, sotto il post non sono mancati i messaggi di cordoglio da parte dei fan.