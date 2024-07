Alto Adige | i carabinieri usano il taser l’uomo accusa un malore e muore per arresto cardiaco

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) È morto percardiocircolatorio dopo essere stato colpito dalusato daiper fermarlo. È accaduto la notte scorsa ine la Procura di Bolzano ha aperta un’inchiesta per accertare le cause del decesso del: disposta anche l’autopsia nell’ambito di un procedimento penale aperto a carico di ignoti. Idella Compagnia di Vipiteno erano intervenuti nell’abitazione privata di una persona che aveva chiamato il 112.era in evidente stato di agitazione e segnalava la presenza di persone non meglio precisate al di fuori della sua stanza. I, intervenuti insieme al personale sanitario, hanno tentato di accedere all’appartamento ma, in stato confusionario, si è rifiutato di aprire urlando frasi sconnesse e lanciando i mobili all’interno della stanza.