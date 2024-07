Vito e i suoi introvabili nipoti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 9 luglio 2024) Sarà che le condizioni di lavoro non sono esattamente sicure, e non potrebbe essere altrimenti. Sarà che la paga è ritenuta bassa e che i turni risultano pesanti. Del resto, tocca coprire anche quelli di colleghi che non vengono rimpiazzati. Fatto sta che la domanda abbonda ma nessuno vuole più fare la guardia giurata. “Non siamo figli di un dio minore”, ha detto recentemente un sindacalista del settore, denunciando una sorta di stigma sociale. Evidentemente pistola, divisa e posto fisso non bastano a sentirsi utili e appagati in una realtà molto più precaria e povera di quella di 40 anni fa, quando Giorgio Faletti ci divertiva in tv conCatozzo, la buffa caricatura di un vigilante privato. .