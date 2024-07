Un rituale di 12 000 anni fa

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 9 luglio 2024) Quanto può persistere la trasmissione di informazione fra le generazioni successive di esseri umani? Se guardiamo all’informazione genetica, naturalmente si può arrivare e si è di fatto arrivati a centinaia di migliaia di, cioè a sequenze di Dna caratteristiche di tutti gli umani attuali che qualche progenitore di tutte le persone viventi ha trasmesso a noi tutti, differenziandoci per esempio dagli uomini di Neanderthal. Ma quanto può durare la trasmissione di informazione diversa da quella genetica? La cosa è rilevante, visto che, come ho argomentato nel mio ultimo libro, la selezione naturale agisce, per ogni specie, sull’infotipo, ovvero su una combinazione fra tutte le fonti di informazioni acquisibili, preservabili e trasmissibili per ogni specie – a maggior ragione nel caso della nostra specie.