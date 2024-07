Ucraina | il sostegno armato degli Usa e l’incessante tributo di sangue

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 9 luglio 2024) In questo lungo periodo segnato da intensi sviluppi geopolitici e militari, la situazione ine il coinvolgimento internazionale continuano a evolversi rapidamente. Tuttavia, la realtà crudele e inesorabile è che insi continua a morire. Gli Stati Uniti, nel loro incessante supporto all’, continuano a fornire armi. “L’amministrazione Biden sta annunciando un nuovo significativo pacchetto di aiuti per l’”, ha riferito la portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre mercoledì scorso durante un briefing. Questo pacchetto, del valore di oltre 2,3 miliardi di dollari “include missili per i sistemi di difesa aerea ucraini, munizioni per sistemi missilistici a lancio multiplo HIMARS, proiettili di artiglieria e altre capacità urgentemente necessarie”, ha specificato Jean-Pierre.