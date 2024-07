Tour de France 2024 la decima tappa va a Jasper Philipsen | arrivo in volata con il gruppo

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 9 luglio 2024) Va aladelde, la Orleans-Saint-Amand-Montrond di 187,3 km.indiper il belga della Alpecin-Deceuninck, seguito da Biniam Girmay (Intermarché-Wanty), che sfiora oggi il suo tris personale nella Corsa Gialla, completa il podio Pascal Ackermann (Israel-Premier Tech). Ai piedi del podio un ottimo Wout van Aert (Visma-Lease a Bike), seguito da Fernando Gaviria (Movistar Team). Resta in Maglia Gialla il leader della corsa Tadej Pogacar, che mantiene intatta la distanza da Remco Evenepoel e Jonas Vingegaard.