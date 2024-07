Torture al Rione Libertà 53enne lascia il carcere | ai domiciliari dopo 20 giorni di attesa

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 9 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLudovico Lepore, 53 anni, arrestato lo scorso marzo con l’accusa di tortura, sequestro di persona e rapina ai danni di tre giovani di San Leucio del Sannio, tra cui un minore, è stato finalmente scarcerato. Ventiduefa, il Giudice per le indagini preliminari (GIP) Vincenzo Landolfi del tribunale di Benevento aveva disposto per Lepore gli arresticon l’ausilio di un braccialetto elettronico. La decisione del GIP era giunta in seguito all’istanza avanzata dall’avvocato di Lepore, Fabio Ficedolo, che aveva chiesto la sostituzione della misura cautelare detentiva. Tuttavia, a causa della mancanza di dispositivi elettronici disponibili, Lepore ha dovuto trascorrere ulteriori 22infino a quando non è stato possibile applicare questa misura.