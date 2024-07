The Conjuring 4 annunciata la data d’uscita del film conclusivo della saga

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di martedì 9 luglio 2024) The4, ultimodell’omonimahorror, uscirà al cinema il 5 settembre 2025; lo ha comunicato la casa di produzione NewLine. La pellicola, inizialmente intitolata The– Last Rites, sarà diretta da Michael Chavez, già regista del precedente Per ordine del diavolo, nonché dello spinoff The Nun II, e concluderà le vicende dei demonologi Ed e Lorraine Warren (Patrick Wilson e Vera Farmiga) alle prese con esorcismi e possessioni varie L’evocazione – The, diretto da James Wan nel 2013, si è ispirato alla storia vera dei due coniugi esorcisti, dando il là a due sequel diretti, Il caso Enfield (2016) e Per ordine del diavolo (2021), oltre a una serie di spinoff, legati alla figurabambola Annabelle e di Suor Irene Palmer (The Nun e The Nun II) Taissa Farmiga (nelSuor Irene) in una scena di The Nun – L’evocazione del male.