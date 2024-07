Scherma a Parigi 2024 l’Italia femminile amplierà finalmente il proprio orizzonte a spada e sciabola?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 9 luglio 2024) I Giochi olimpici dirappresenteranno una nuova opportunità per laitaliana di ampliare i propri orizzonti, incredibilmente ancora limitati. In ambito a Cinque cerchi, sia lache ladevono spezzare dei digiuni cominciati nel momento stesso in cui sono entrate nel programma della manifestazione più prestigiosa in assoluto. Nellanon si è ancora fregiata di una medaglia d’oro. Nonostante quattro titoli mondiali individuali (di cui tre arrivati nell’ultimo decennio) e uno a squadre, nel settore olimpico il piatto piange. Rossella Fiamingo si è spinta all’argento a Rio de Janeiro 2016, così come seppe fare la squadra ad Atlanta 1996, ma il metallo più pregiato non è mai stato raggiunto.