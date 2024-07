Riconosce il nonno da una foto Così il nipote del carrista inglese ha scoperto la nostra Liberazione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 9 luglio 2024) "Tra due settimane saremo nel punto esatto in cui, 80 anni fa, fu scattata lagrafia del mio bise dei suoi colleghi". Garet Scanlon, ildi uno dei carristi che liberò Arezzo in quel 16 luglio del 1944, non sta più nella pelle in attesa di affacciarsi sullo scenario del suo antenato. Lo rivela su Facebook ai tanti che lo seguono proprio sul filo delle ricostruzioni di quegli anni. Un mondo sul quale ha scritto un libro, "Camouflaged Fist". Racconta il mondo non dalle parti delle radici ma dell’abbigliamento militare: le uniformi mimetiche usate dalla fanteria della 6° Divisione Corazzata in Italia, quella del bis. Il 16 luglio di ottant’anni dopo, Gareth sarà nella sala del consiglio comunale, a portare una sua testimomianza: una decina di minuti.