Rainews nella bufera | in attesa che la destra trasformi la tv pubblica per ora c’è il nulla

(Di martedì 9 luglio 2024) Dunque lasi è scatenata attorno ache alle 22 di domenica sera intratteneva i suoi spettatori con le vicende di un festival delle Città identitarie mentre l’identità di un paese europeo piuttosto importante stava manifestando qualche segno di cambiamento. Da qui le proteste del CdR e il comunicato molto critico dell’Usigrai. Ma senzatogliere alle legittimità e alla ragionevolezza di queste prese di posizione, posso dire che il vero problema è ben altro, e il famigerato benaltrismo in questo caso è doveroso. Riassumiamo i fatti dall’inizio. Sono le 20 e si sa che in quel preciso istante si avrà la prima comunicazione degli exit poll delle elezioni legislative francesi. France 24, che personalmente sto seguendo (come sapete sono un po’ snob), fa addirittura il count down.