Quel raid che sembra una vendetta

(Di martedì 9 luglio 2024) A poche ore dall’esito delle elezioni francesi, deludente per il Cremlino, la Russia scatena la sua rabbia su un ospedale per bambini a Kiev. Non è sicuramente una diretta ritorsione. Per organizzare un attacco del genere ci vuole tempo. Ma le immagini agghiaccianti dile stanze sventrate,le vite già piegate dalla malattia e colpite dalla furia di Mosca aggiungono orrore alla tragedia e testimoniano come il presidente Vladimir Putin sia determinato ad andare avanti a ogni costo, pronto a passare sopra a tutto, anche a corpi di bambini innocenti. TOPSHOT - Volunteers, including medics, help emergency and rescue personnel to clear the rubble of a destroyed building at Ohmatdyt Children's Hospital following a Russian missile attack in the Ukrainian capital of Kyiv on July 8, 2024, amid the Russian invasion in Ukraine.