Ora il Ponte della Tosa accelera Sprint grazie all’offerta della Sacmi | progettazione possibile già nel 2024

(Di martedì 9 luglio 2024) Sarà il cantiere che, assieme ai lavori per il completamentoBretella, caratterizzerà la città nei prossimi anni: un’opera da 5,4 milioni da completare entro la metà del 2026. L’iter per la costruzione del nuovo(due corsie aperte anche ai mezzi pesanti in sostituzionepasserella esistente più pista ciclo-pedonale) muove i primi passi. E anzi (fatto insolito quando si parla di opere pubbliche). Merito dell’annunciato interessamentocooperativaa sostenere le attività tecniche necessarie a far partire il cantiere, che molto probabilmente spingerà il Comune ad anticipare ladei lavori (novità di ieri) già alla fine di quest’anno. E merito"ipotesi concreta", per dirla con il dirigente dell’Area gestione e sviluppo del territorio del Municipio, Alessandro Bettio, che l’intervento venga finanziato dal commissario alla ricostruzione post-alluvione, Francesco Paolo Figliuolo, attraverso i fondi del Pnrr.