Nuorese 52enne freddato in piazza a colpi di arma da fuoco I fatti

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 9 luglio 2024)indida. L’uomo era già noto alle forze dell’ordine per diversi precedenti Un uomo di 52 anni, Vincenzo Beniamino Marongiu, è stato ucciso adidaquesta mattina inRoma ad Arzana, un piccolo comune in provincia di Nuoro. L’omicidio è avvenuto intorno alle 9:00 e i carabinieri della stazione del paese e della compagnia di Lanusei sono intervenuti sul posto per i rilievi e per avviare le indagini. La vittima era appena uscita dal bar, quando notando due uomini con una pistola fuori dal locale, ha tentato la fuga, ma i sicari lo hanno rincorso sparando alcunie freddandolo all’istante. Marongiu, pluripregiudicato, era già noto alle forze dell’ordine per reati legati al traffico di armi, droga e reperti archeologici.