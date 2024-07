Nato | Meloni ' messaggio di unità capacità di adattarsi al mondo che sta cambiando'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) Washington, 9 lug. (Adnkronos) - "Le mie aspettative" sul vertice che si aprirà oggi a Washington "sono che lamandi undie unsulladiche sta. L'Italia porta l'attenzione necessaria sul fronte Sud e credo sia una dimostrazione di come l'Alleanza sappia immaginare il suo ruolo in un sistema complesso. Chiaramente" verrà confermato il "sostegno all'Ucraina. che sicuramente non mancherà. Sono soddisfatta dal lavoro fatto finora". Così la premier Giorgiaa Washington per il summit.