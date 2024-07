Napoli colpo Buongiorno | giovedì visite e firma Tutti i dettagli dell’affare

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di martedì 9 luglio 2024) Alessandroè del: 40 milioni al Torino, contratto fino al 2029 con clausola.mediche e. Conte ottiene il suo rinforzo in difesa.al: idell’accordo Ilha piazzato unsignificativo sul mercato, assicurandosi le prestazioni di Alessandro. L’affare con il Torino è stato definito in ognio, segnando un importante rinforzo per la difesa partenopea voluto espressamente da Antonio Conte. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, l’operazione è stata completata con successo. Romano ha twittato: Alessandroal, here we go! L’affare è stato concluso dopo l’accordo finale di stasera: contratto quinquennale fino a giugno 2029 con clausola rescissoria del valore di 70 milioni di euro a partire da luglio 2027.