Mosca ordina l’arresto della moglie di Navalny | Coinvolta in gruppo estremista Lei | È Putin che dovrebbe andare in cella

(Di martedì 9 luglio 2024) Coinvolgimento in un: con questa accusa un tribunale dihatoin contumacia di Yulia Navalnaya,di Alexsej, l’ex dissidente russo morto a febbraio scorso per cause ancora misteriose in una prigione di Stato dove era detenuto proprio per la sua attività contro. A dare notizia del mandato di cattura è stata l’agenzia di stampa Ria Novosti, che ha citato il servizio stampa del tribunale. Che, nella fattispecie, “ha scelto una misura preventiva sotto forma di detenzione per un periodo di 2 mesi”. Come scriva l’agenzia di stampa russa, “il periodo viene calcolato dal momento dell’estradizione nel territorioFederazione Russa o dal momentodetenzione nel territorioFederazione Russa”.