Militari in stazione le storie dei commercianti | Noi minacciati con una lama per un rimprovero

(Di martedì 9 luglio 2024) Bergamo. La chiamano “percezione di insicurezza”. E no, non è un’entità astratta. Al contrario, è fatta da tanti piccoli episodi che spesso sfuggono alle cronache dei giornali. Come quello ripreso dalle telecamere di sorveglianza di un negozio di via Paglia poche settimane fa. Il video mostra un ragazzo rompere a calci lo specchietto di un’auto in sosta. La Mini Cooper appartiene a un commerciante della zona, che si lancia all’inseguimento del vandalo. Tra i due nasce un’accesa discussione, finché il ragazzo non estrae dalla tasca qualcosa. “Se non erro un coltellino svizzero – dice Enrico Tassetti, 28 anni, al lavoro nell’omonimo negozio di apparecchi acustici -. E questo solo perché qualcuno lo aveva rimproverato, chiedendogli spiegazioni per quel gesto.