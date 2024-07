L’Inter valuta un quartetto ma è Oaktree a decidere | riflessioni ? TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 9 luglio 2024)un, da cui uscirà poi il prossimo braccetto difensivo di sinistra. La dirigenza, ma alla fine l’ultima parola spetta a. QUATTRO NOMI – Rimpiazzo di Tajon Buchanan o vice Alessandro Bastoni: insomma, in parole poveresta cercando un nuovo difensore, che possa fare da braccetto di sinistra nel 3-5-2. Parole anche di Piero Ausilio, Direttore Sportivo della Beneamata. La dirigenza sta sondando quattro nomi: Mario Hermoso, Ricardo Rodriguez, Lorenzo Pirola e Johan Vasquez. Ad oggi sono questi i quattro nomi concreti presenti sulla lista dei nerazzurri. Ma l’ultima parola spetta a, che eviterebbe un profilo avanti con l’età per andare invece su un nome più giovane e spendibile anche in futuro.