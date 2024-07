Inzaghi-Inter allo sprint Rinnovo prima del raduno

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) Mai affrontare la stagione con l’allenatore in scadenza di contratto. È una convinzione che Beppe Marotta si porta dietro da tempo e l’annata alle porte non farà eccezione. Per questo ieri mattina la dirigenza dell’ha incontrato nuovamente Tullio Tinti, procuratore di Simone, alla ricerca di un accordo definitivo per il prolungamento fino al 2026, con ritocco dell’ingaggio a 6,5 milioni annui più bonus. Entro venerdì, quando ci sarà la conferenza stampa di inizio stagione con il tecnico e il presidente, l’accordo sarà messo nero su bianco. Nessuno, da una parte e dall’altra, ha mai messo in dubbio che il matrimonio proseguirà, tanto che persino nell’annuncio del primo incontro con la stampa del 2024/25 è già stabilito che l’allenatore sarà lui, quello della seconda stella, da settimane impegnato in fitti colloqui con gli uomini mercato per modellare la rosa.