Il nuovo Napoli e non solo | parla Renica

(Di martedì 9 luglio 2024) L’ex difensore delAlessandroha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte. Di seguito le sue parole. “Una nuova era per il club partenopeo? Inizierà davvero nel momento in cui sarà Conte a scegliere i giocatori e non De Laurentiis. Inoltre ilsi è dotato di uno staff di alto livello: Conte ha portato pedine che saranno fondamentali e fanno la differenza in una società che abbia obiettivi elevati”. Come giocherà il? “Di Lorenzo braccetto in difesa a tre oppure esterno tutta fascia? Può fare bene entrambi i ruoli: ha spiccate doti offensive, gli piace proporsi lungo la fascia ed attaccare gli spazi creando la superiorità. Buongiorno-Spinazzola-Marin? Buongiorno e Spinazzola sono due grandi acquisti, di Marin mi dicono sia un buon giocatore ma è ancora da vedere”.