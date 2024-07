Gianluca Vacchi piange la morte del suo cane Gordo | Eri il mio primo figlio potevi ascoltare la mia anima Ti amo papà

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) “Nella notte tra lunedì e martedì, il nostro amatoci ha lasciato per diventare l’angelo che è sempre stato nella sua vita”: cosìinizia il post su Instagram nel quale comunica ladel suo adoratolabrador,. È stata la sua compagna, Sharon Fonseca (mamma della piccola Blu Jerusalema), a regalarglielo nel 2016 e l’imprenditore 56enne racconta: “Da quando la mia amata Sharon l’ha portato nella mia vita e ho avuto l’opportunità di diventare suo padre, poiché è stato il mio, ho capito che essere genitori è un’opportunità che Dio ci dona per farci conoscere una forma di amore superiore emi ha insegnato il significato profondo dell’amore incondizionato, unico e vero”. Ancora,prosegue stavolta parlando direttamente a: “Sei stato unper me, il, ti ho amato immensamente e hai riempito ogni secondo della mia vita con il tuo amore profondo e il tuo sguardo sempre attento.